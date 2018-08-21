Шарль Каборе: "Краснодар" был расстроен итогом матча со "Спартаком". Мы были вправе рассчитывать на большее"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе в интервью клубной пресс-службе проанализировал поражение от "Спартака" (0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что "быки" после игры с красно-белыми открыли вакансию психолога.

- Что почувствовали, когда мяч после вашего шикарного удара угодил в крестовину ворот гостей?

- Разочарование! Нам очень нужен был гол, и если бы этот мой удар достиг цели, игра наверняка бы пошла по-другому. Вполне может быть, что этот мяч оказался бы победным. Но, увы, какие-то сантиметры сыграли не в нашу пользу…

- Как настроение после этого обидного поражения у вас лично и у команды в целом?

- Я не буду скрывать, что и я, и все мои товарищи были расстроены итогом матча, в котором мы были вправе рассчитывать на большее. Но посыпать голову пеплом смысла не вижу – впереди еще много игр. Да, мы отпустили "Зенит" вперед уже на 6 очков, а "Спартак" – на 4, но я не думаю, что это отставание критическое.

Нам необходимо просто не опускаться ниже своего уровня: брать максимум очков в играх с командами, которые объективно уступают нам в классе, и стараться побеждать или как минимум не проигрывать в поединках с прямыми конкурентами. Тогда мы будем идти в верхней части таблицы, бороться за медали. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее забыть о неудаче в игре со "Спартаком" и готовиться к встрече со следующим соперником.

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