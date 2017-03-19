Шарль Каборе: "Игра у "Краснодара" сложилась, но забить не смогли"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после ничьей в матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) заявил, что доволен игрой команды. Он добавил, что отсутствие забитых голов прямому конкуренту разочаровало, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– По сегодняшней игре мы должны были побеждать, но это футбол, – отметил Каборе. – Мы очень долго стремились к победе. Игра у нас сложилась, только не удалось забить.

– А что именно не получилось?

– У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Соперник пропускал наши атаки, но нам надо было их завершать. Есть над чем работать.

– Команда физически устала?

– Мы боролись на 3 фронта. Но мы профессионалы, должны быть готовы ко всем играм. В матче с "Уфой" нам не повезло.

– Какие-то конкретные задачи стоят на концовку сезона?

– Для нас важно занять наиболее высокое место, какое возможно, чтобы в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

– У вас была травма. Как сейчас себя чувствуете?

– Потихоньку набираю форму. Я думаю, эта пауза в связи с матчами сборных пойдет мне на пользу.