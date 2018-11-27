Шапки, шубы и лопаты. "Енисей" показал, как будет готовиться к матчу с "Ахматом"

Матч 16-го тура российской премьер-лиги между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет на Центральном стадионе по решению РПЛ. Пресс-служба клуба иронично отреагировала на решение РПЛ ироничным постом, прикрепив к посту фотографию с шубой, шапкой и лопатой, намекая на суровые погодные условия.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в красноярском манеже. Представители "Ахмата" в свою очередь резко негативно оценили такой шаг бюро исполкома и допустили, что клуб может бойкотировать игру.

"Енисей" отметил, что пытался создать комфортные условия для болельщиков и футболистов.

- Начинаем подготовку к матчу с "Ахматом", который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли?, - говорится в сообщении пресс-службы.

Начинаем подготовку к матчу с "Ахматом", который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли? pic.twitter.com/8aR6rF6uKu – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 ноября 2018 г.

"Енисей" – "Ахмат": скандал из-за манежа

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