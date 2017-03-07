14:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шанс на участие Ари в матче "Локо" - "Краснодар" минимален

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Как стало известно "СЭ", вероятность участия форварда "Локомотива" Ари в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" крайне невелика. Нападающий в зимнее трансферное окно перешел в "Локо" именно из краснодарского клуба на правах аренды.

Договор содержит в себе запрет на матчи с участием этих команд, но предусматривает выплату штрафа в том случае, если железнодорожники решат задействовать игрока в матче.

"Речь идет о сумме в полмиллиона евро, и в "Локо" не готовы платить такие деньги", - сказал источник, знакомый с ситуацией. 

Матч состоится 13 марта в Черкизове, начало в 19.39 по московскому времени. После 18 туров "Краснодар" занимает 4-е место, имея 29 очков, "Локо" идет на 10-й позиции, имея 26 очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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INTER

за те самые 3 очка + возможность подняться на 4е место, 500тыс можно было и пожалеть имхо... с каждого игрока по 25тыс собрать и все, вуаля, играй и забивай)

14:53

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