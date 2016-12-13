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"Шанхай" готов заплатить 70 миллионов евро за Оскара

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, сейчас работающий в "Шанхай Шанган", очень хочет переманить в свою команду полузащитника "Челси" Оскара, сообщает The Telegraph. За 25-летнего футболиста китайский клуб готов заплатить около 70 миллионов евро.

Отмечается, что "Челси" вряд ли откажется от трансфера, так как игрок не всегда попадает в стартовый состав. Сам Оскар не против перехода в клуб из Азии. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии всего 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что Виллаш-Боаш работал в "Челси" с 2011 по 2012 год.

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