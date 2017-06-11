Шандор Варга: "Венгер наверняка обсудит Головина с Черчесовым"

Известный агент Шандор Варга заявил, что скаутская служба "Арсенала" будет работать на матчах Кубка конфедераций, где просмотрит полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Ранее сообщалось, что армейцы и лондонский клуб близки к завершению переговоров по трансферу россиянина, но существует вероятность, что футболист будет отдан в аренду "Халл Сити", который 9 июня возглавил Леонид Слуцкий.

– На самом деле скауты "Арсенала" приезжали на матч Венгрия – Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста, – цитирует ТАСС Варгу. – Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше.

Зная "Арсенал", могу сказать, что представители клуба еще поговорят с тренерами сборной и ЦСКА, тем более Станислав Черчесов хорошо знаком с Арсеном Венгером. Перед подписанием игрока лондонцы очень тщательно присматриваются к нему, так что за Головиным следят, но предложений о переходе не было.

Головин показал в Будапеште очень хорошую игру. Арсен любит заниматься творческим делом – брать молодых футболистов и развивать их. У Головина есть большой потенциал, чтобы раскрыться, и в этом плане он смог бы закрепиться в "Арсенале".

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