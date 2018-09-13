Шандор Варга: "Терри повел себя несолидно и несерьезно"

Футбольный агент Шандор Варга - о несостоявшемся переходе Джона Терри в "Спартак".

– Ну это же чистый дурдом! Вообще-то сначала советуются с женой, а потом подписывают соглашение. Ну это вообще… Как-то несерьезно он себя повел, если это правда. Сколько ему сейчас лет?

– 37. Ему сначала предложили зарплату в 1,9 миллиона евро, но он, возможно, хотел более выгодных условий.

– Так может быть в этом причина? А то все эти разговоры про семью, школу… Несерьезно. Москва получше Лондона. Школы тут не хуже, чем в английской столице. Это точно! Так что все это звучит очень несолидно и несерьезно. Я подписывал множество контрактов. Игрок проходит медосмотр после того, как уже принял решение, все тщательно обдумал. А тут… Очень странная история. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью – здесь.

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