Шандор Варга: "Смолову 28 лет? Я Лужного в "Арсенал" пристроил в 31"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" оценил перспективы нападающего "Локомотива" Федора Смолова переехать в зарубежный чемпионает.

- Верите в то, что Смолов еще уедет в Европу?

- В Англии принято говорить: "Never say "never" (Никогда не говори "никогда" - Прим. "СЭ"). Его футбольные качества до и после чемпионата не поменялись. Да, Смолов неважно себя проявил на турнире, но он не разучился играть в футбол. Так что я ничего не исключаю.

- Просто "Локомотив" сейчас неудачно выступает как чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. Как же Смолова позовут в Европу?

- Да, это проблема. А сколько ему сейчас лет?

- 28.

- Ну вот. 28. Я Лужного устроил в лондонский "Арсенал" в 31. И он там еще четыре года поиграл. Так что возраст здесь не так важен. Надеюсь, Федор еще выйдет на свой прежний уровень. (Виталий Айрапетов)

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