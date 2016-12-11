18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шандор Варга: "Смолов пригодится "Боруссии"

0
0
0

Авторитетный агент Шандор Варга считает, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов способен заиграть в дортмундской "Боруссии". Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в немецком клубе.

– Смолов помог бы дортмундской "Боруссии", – сказал Варга. – У него есть такие качества, которые позволяют ему выступать на самом высоком уровне. Импровизация, способность забивать. Да, чемпионат Германии – это совсем другой уровень по сравнению с Россией. Но его футбольные качества говорят сами за себя. Смолов созрел для европейского топ-клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ