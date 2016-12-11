Шандор Варга: "Смолов пригодится "Боруссии"

Авторитетный агент Шандор Варга считает, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов способен заиграть в дортмундской "Боруссии". Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в немецком клубе.

– Смолов помог бы дортмундской "Боруссии", – сказал Варга. – У него есть такие качества, которые позволяют ему выступать на самом высоком уровне. Импровизация, способность забивать. Да, чемпионат Германии – это совсем другой уровень по сравнению с Россией. Но его футбольные качества говорят сами за себя. Смолов созрел для европейского топ-клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)