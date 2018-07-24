Шандор Варга: "Рибалта – известный человек в мире скаутов"

Известный агент Шандор Варга поделился с "СЭ" мнением о главном скауте "Манчестер Юнайтед" Хавьере Рибалте, который может стать спортивным директором "Зенита".

– Рибалта – известный человек в мире скаутов. Конечно, слышал о нем, но мы не знакомы близко. Понимаете, скаутская работа – очень интересная, – сказал Варга. – Они сидят спокойно, просматривают игроков и докладывают главному тренеру и руководству клуба о своих наблюдениях. Качество их деятельности может оценить очень узкий круг людей, которые непосредственно с ним общаются. Иногда скаут трудится очень хорошо, а тренер к нему не прислушивается. Или наоборот. В топ-клубах постоянно следят за 100 футболистами. А уж кого выберет главный тренер… К тому же как оценить работу скаута – он нашел игрока для тренера, или тренер выбрал из многих претендентов нужного ему? (Игорь НОВИКОВ)