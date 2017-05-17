Шандор Варга: "Предлагал "Рубину" Семака, но они выбрали Грасию"

Известный агент Шандор Варга не понимает, почему "Рубин" решил назначить главным тренером команды Хави Грасии. Казанцы под руководством испанского специалиста занимают лишь 9-е место в чемпионате России и потеряли все шансы на попадание в еврокубки.

– Правда, что вы представляете интересы главного тренера "Рубина" Хави Грасии?

– Это абсолютно не так. Грасия – единственный тренер, с кем я не разговаривал по поводу "Рубина". Я действительно одно время близко общался с руководством казанского клуба, проделывал определенную работу. На пост наставника "Рубина" претендовало 8 специалистов, но с Грасией я не общался.

– Необъяснимый для вас выбор?

– Про Грасию я вообще пока не готов ничего сказать. Его высшее достижение – восьмое место в чемпионате Испании. А так, до "Рубина" он уже сменил 9 маленьких клубов… Про трансферы казанского клуба мне сложно рассуждать. Взять стольких футболистов и попробовать интегрировать их в команду – мне это не совсем понятно.

– На чьей кандидатуре настаивали вы?

– Мой кандидат номер один – Семак. Сергей не чужой человек для "Рубина". Он летом с семьей едет отдыхать не на Канары, а именно в Казань. Показательный момент. Для него очень дорог этот клуб и этот город. Хави Грасия, когда покинет "Рубин", забудет про Казань – он иностранец, а Семак все будет пропускать через себя. Да, в его назначении был бы определенный риск. Но его можно понять. Семак бы выкладывался по полной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)