Шандор Варга - о срыве трансфера Терри: "Вряд ли семейные обстоятельства - основная причина"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал срыв транфера Джона Терри в "Спартак". Ранее сообщалось, что 37-летний защитник присоединится к красно-белым, но сегодня он объявил, что перехода не будет по семейным обстоятельствам.

- На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским "Спартаком", - цитирует ТАСС Варгу. - Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу. Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным.