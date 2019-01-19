Шандор Варга - о новичке "Зенита": "Акунья - один из лучших левых защитников мира"

Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье.
– "Зенит" ищет левого защитника?
– Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.
– Что за игрок, как его охарактеризуете?
– На мой взгляд, один из лучших в мире на своей позиции. Суперигрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень. (Сергей Егоров)
Полное интервью Шандора Варги – здесь
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/shandor-varga-semak-skazal-mne-chto-hochet-usilit-2-pozicii-1502231/