Шандор Варга - о новичке "Зенита": "Акунья - один из лучших левых защитников мира"

Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье.

– "Зенит" ищет левого защитника?

– Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

– Что за игрок, как его охарактеризуете?

– На мой взгляд, один из лучших в мире на своей позиции. Суперигрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень. (Сергей Егоров)

Полное интервью Шандора Варги – здесь