14:47 | Футбол — РПЛ

Шандор Варга - о новичке "Зенита": "Акунья - один из лучших левых защитников мира"

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Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье.

– "Зенит" ищет левого защитника?

Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

– Что за игрок, как его охарактеризуете?

– На мой взгляд, один из лучших в мире на своей позиции. Суперигрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень. (Сергей Егоров)

Полное интервью Шандора Варги – здесь

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/shandor-varga-semak-skazal-mne-chto-hochet-usilit-2-pozicii-1502231/

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