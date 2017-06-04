Шандор Варга: "Мариу Фернандес может стоить 30-40 миллионов"

Известный агент Шандор Варга согласен с согласился с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым, который в интервью "СЭ" заявил, что защитник Мариу Фернандес стоит больше 20 миллионов евро. По его словам, стоимость футболиста может составить даже 40 миллионов.

- Мариу Фернадес, который в итоге не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций, – серьезная потеря для нашей команды?

– Мариу очень хороший фланговый футболист. Здесь двух мнений быть не может.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" сказал: "Мариу стоит дороже 20 миллионов евро".

– Согласен. Думаю, он может стоить 30-40 миллионов.

– 40 миллионов?!

– Понимаете, сейчас цены в мировом футболе немного завышены. Это не есть хорошо. Но факт остается фактом. Если топовому клубу нужен игрок, за него могут выложить и 100 миллионов. И я ни в коем случае не осуждаю ЦСКА, когда клуб за хорошие деньги продает своих лидеров. Убежден: это проект не по зарабатыванию денег, а по зарабатыванию титулов.

– А Мариу Фернандес интересен топовым клубам?

– Пока я конкретики не слышал. Но Мариу, действительно, показывает очень качественный футбол. Если продолжит в том же духе, то 20 миллионов за такого игрока – довольно скромная цена. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Варги