Шандор Варга: "Крыховяк и "Локомотив"? Верю в мудрость Семина, но надо ли игроку уходить из "ПСЖ" ради России?"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка в "Локомотив".

- Верю в мудрость Семина. Если это его решение, то, значит, он видит Крыховяка в своей команде, - отметил Варга. – Это всегда очень сложный процесс, особенно когда приглашаешь звезду. Как он впишется в коллектив? И надо ли ему из "ПСЖ" уходить в Россию? Это непростой момент. Но тут нужно учитывать отношения тренера и игрока. Первый заинтересован во втором, а футболист хочет и понимает, куда идет. Конечно, появление настоящих звезд поднимает уровень РФПЛ, повышает внимание к ней. И если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?

L’Equipe сообщил, что "Локо" арендует 28-летнего игрока сборной Польши с правом дальнейшего выкупа примерно за 10 миллионов евро. Минувший сезоне Крыховяк отыграл в аренде в "Вест Бромвиче", на его счету 27 матчей и 2 результативные передачи. По итогам сезона в чемпионате Англии "Вест Бромвич" занял последнее место и вылетел в чемпионшип, а хавбек вернулся в расположение "ПСЖ". (Игорь НОВИКОВ)

"Локомотив" возьмет Крыховяка в аренду у "ПСЖ" с возможностью выкупа

Таблица переходов РПЛ //

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