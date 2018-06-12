Шандор Варга: "Головин способен побороться с Пьяничем за место в составе "Ювентуса"

Известный агент Шандор Варга не удивится, если полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин этим летом перейдет в "Ювентус".

Итальянцы пишут, что "Ювентус" вот-вот сделает предложение ЦСКА по Головину. Слухи?

– Почему? Я не удивлюсь, если Головин перейдет в туринский клуб. В последние годы Александр показывает качественный футбол. Несколько серьезных клубов за ним следили. Так что в принципе все реально.

– Но ведь речь идет о чемпионе Италии, который постоянно играет в Лиге чемпионов. В "Ювентусе" нужно показывать результат здесь и сейчас.

– Головин все-таки уже имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов. А в Лиге Европы дошел вообще-то до четвертьфинала, играл против лондонского "Арсенала". Вполне достойный показатель. Нет ничего невозможно. Правда, не могу сказать, правильно ли будет со стороны "Ювентуса" подписывать его прямо сейчас или лучше дождаться окончания чемпионата мира. Однако представить Головина в составе "Старой синьоры" я могу.

– Но ведь в "Ювентусе" уже есть Пьянич, Дибала, Матюиди, Хедира. Сейчас еще из "Ливерпуля" перейдет Эмре Джан.

– Я считаю, что россиянин конкурентноспособен в этой компании. Но это мое мнение. А последнее слово за тренером "Юве". Мне Головин действительно нравится. Если он попадет в большой клуб, то, думаю, начнет прогрессировать.

– То есть, может побороться за место в составе с Пьяничем и Дибалой?

– Да, почему нет? Может и с тем, и с другим. Надо, конечно, понимать, что думает о Головине Аллегри. Но вот Арсен Венгер очень хорошо отзывался об этом полузащитнике, пару лет за ним следил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги читайте в "СЭ"

