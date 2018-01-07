Шандор Варга: "Эвертон" может усилиться Промесом здесь и сейчас"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что не исключает возможности, что "Эвертон" действительно заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Он добавил, что у английского клуба есть реальная мотивация подняться в зону еврокубков, и голландец может помочь добиться этого.

– В предложение "Эвертона" по Промесу этой зимой вы не особо верите?

– "Эвертон" – особый случай. В прошлом сезоне команда прилично выступала, а потом посыпалась, – сказал Варга. – И сейчас есть реальная мотивация подняться выше – в зону еврокубков. Поэтому, возможно, мерсисайдцы и решат усилиться Промесом здесь и сейчас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что 25-летний Промес выступает за красно-белых с 2014 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.

На данный момент "Эвертон" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 22 туров.

Полностью интервью Шандора Варги