Шандор Варга: "Цена Головина может легко дойти и до 50 миллионов евро"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА может заработать больше, чем 30-35 миллионов евро на трансфере хавбека сборной России Александра Головина. Примерно такую сумму, по информации L’Équipe, готов заплатить за 22-летнего игрока "Монако".

– Если Головин так играет на высоком уровне, то не удивлен, что за него предлагают почти 40 миллионов евро, – отметил Варга. – Сейчас на него претендуют "Челси" и "Монако", но в любой момент в борьбу способен включиться еще кто-то. После перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" образовался эффект домино, который даст движение всем клубам. А Головин сумеет помочь любой команде мира. Но перед переездом куда бы то ни было он должен лично пообщаться с тренером.

В моей практике случались обратные примеры. "Челси" приобрел Шевченко, но боссы синих забыли спросить мнение Моуринью. В итоге дела у Андрея пошли не очень хорошо, хотя на тот момент это был лучший футболист Европы. Общение с тренером – очень важный момент. Но в Головине я уверен, думаю, цена на него может легко дойти и до 50 миллионов. (Игорь НОВИКОВ)

Головин привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за сборную России на домашнем чемпионате мира – он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

Дороже Головина оценивался только Аршавин //

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