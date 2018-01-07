Шандор Варга: "20 миллионов от "Брайтона" за Зе Луиша – небольшие деньги"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что не удивится, если нападающий "Спартака" Зе Луиш зимой окажется в Англии. Он также добавил, что 20 миллионов фунтов стерлингов, которые готов предложить "Брайтон" за 26-летнего игрока, – небольшие деньги.

Напомним, что сумма отступных в контракте африканца с красно-белыми составляет 20 миллионов евро.

– Что в Англии говорят о возможном переходе Зе Луиша в "Брайтон"? – вопрос Варге.

– Конкретной информации из первых рук у меня, признаюсь, нет. Но я не удивлюсь, если Зе Луиш окажется зимой в Англии. Причем "Брайтон" приобретет хорошего игрока за довольно скромные деньги.

– 20 миллионов за Зе Луиша – скромные деньги?!

– Это небольшие деньги. Вы же видите, что сейчас творится. Каждая английская команда получает очень серьезные суммы от телеправ. Так что это скромные деньги для покупки качественного нападающего.

– А зачем самому футболисту переходить в "Брайтон"?

– Вот это серьезный вопрос. Если он счастлив в "Спартаке", который прогрессирует, если имеет шанс вновь попасть в Лигу чемпионов, зачем форварду оттуда уходить? Хотя мотивацию в этом переходе найти все-таки можно.

– Какую?

– Зе Луиш может проявить себя в "Брайтоне", забить несколько голов грандам – "Сити", "МЮ", "Челси" – и получить предложение от большого английского клуба. Все-таки АПЛ – сильнейший чемпионат в мире.

– Почему только "Брайтон" – довольно скромный английский коллектив – проявил интерес к африканцу?

– Вообще, как правило, английские команды не слишком активны зимой на трансферном рынке. Обычно покупки совершаются в январе в экстремальных случаях. Большинство команд укомплектованы. Укрепляются те, кто не хочет вылететь и те, кто реально борется за чемпионство – причем точечно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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