10:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шандау ждет официальных предложений от клубов премьер-лиги

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Агент полузащитника "Анжи" Шандау Ролим Кармо сообщил, что игрок ждет официальных предложений от клубов премьер-лиги. По его словам, интерес к бразильцу есть. Шандау перешел в "Анжи" летом 2016 года из краснодарской "Кубани". В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России.

– Интерес к Шандау сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных, – цитирует "Р-Спорт" Кармо. – У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170205/1115882124.html

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