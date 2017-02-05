Шандау ждет официальных предложений от клубов премьер-лиги

Агент полузащитника "Анжи" Шандау Ролим Кармо сообщил, что игрок ждет официальных предложений от клубов премьер-лиги. По его словам, интерес к бразильцу есть. Шандау перешел в "Анжи" летом 2016 года из краснодарской "Кубани". В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России.

– Интерес к Шандау сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных, – цитирует "Р-Спорт" Кармо. – У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится.