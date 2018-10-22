Шамиль Тарпищев: "Тренером "Спартака" должен стать кто-то из плеяды 90-х: Аленичев, Титов, Шалимов, Тихонов"

Президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев отметил, что отставка Массимо Карреры логична. По его словам, новым главным тренером "Спартака" должен стать кто-то из выступавших за клуб в 90-х годах.

– На мой взгляд, новым тренером "Спартака" должен стать кто-то из плеяды 90-х: Аленичев, Титов, Шалимов, Тихонов. Может быть, все вместе, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Тогда была создана уникальная атмосфера и микроклимат в команде, которой сейчас нет. Уверен, у этих людей и сейчас это получится сделать.

В отставке Карреры есть логика. "Спартак" сумел сохранить состав прошлого года, ушел только Промес, но в целом состав такой же, а игра – хуже. По результату все очевидно: сама суть системы Карреры осталась та же, а в технико-тактическом плане команда при тех же футболистах играет хуже, чем в том году.

Ситуация с "лайками" Глушкова и Ещенко – это же смешно. Я удивлен, что Каррера следит за этим – я бы даже о подобном не знал и не обращал внимания. Это глупость и незнание психологии русского человека.

Я уверен, что если главный тренер – иностранец, то его помощником должен быть русский, знающий национальный менталитет.