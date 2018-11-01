Шамиль Тарпищев: "Люди с красно-белым прошлым дали бы "Спартаку" гораздо больше, чем иностранный наставник"

Известный болельщик "Спартака", президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью "СЭ" признался, что не верит в Рауля Рианчо​, который занимает пост исполняющего обязанности наставника красно-белых.

– Вам понятны нынешние поиски главного тренера? Кононов или Карпин?

– Кононова я знаю меньше. Мне сложно о нем рассуждать. Карпин, считаю, за последнее время как тренер сильно прибавил. Знает, как сплотить коллектив, найти контакт с игроками. Но мне их тяжело сравнивать. Вообще я считаю, что в тренерском штабе должны быть люди со спартаковским прошлым. Не обязательно главный тренер, но нужны люди с красно-белым прошлым. На мой взгляд, эти специалисты дали бы команде гораздо больше, чем иностранный наставник.

– В Рианчо не верите?

– Я? Нет. Причем я его тоже плохо знаю. Но внутренне не верю, что он может что-то изменить. (Виталий Айрапетов)

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