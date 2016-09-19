Шамиль Газизов: "Зинченко не играет за "МанСити" из-за проблем с рабочей визой"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не смог закрепиться в составе "Манчестер Сити". По словам руководителя, у английского клуба серьезные планы в отношении украинца, которого арендовал ПСВ.

– Мне жалко, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии, – цитируют Газизова "Известия". – Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя. Посмотрим, как он себя проявит в Голландии. По крайней мере, по моей информации, Хосеп Гвардьола на него серьезно рассчитывает. Я не общался ни с ним лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром, но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы.

– Что дал клубу трансфер Зинченко в "МанСити"?

– Помимо денег мы получили репутацию, почет и узнаваемость в Европе. Мы подписали с "Сити" договор о сотрудничестве, включающий в себя серию поездок тренеров нашей академии к ним на стажировку. Спрос на наших футболистов постепенно растет. У нас и Пауревич ушел в чемпион-лигу. Сейчас у нас есть серьезный игрок Слай, просто уникальный футболист для нашего чемпионата. В ближайшее время он вполне может оказаться востребован на уровне английской премьер-лиги.