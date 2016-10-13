Шамиль Газизов: "Зинченко был не нужен "Рубину"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не забирал у "Рубина" полузащитника Александра Зинченко, который перед переездом в Уфу проходил в казанском клубе просмотр. Также функционер выразил уверенность в том, что украинец, находящийся в аренде в ПСВ, в итоге заиграет в "Манчестер Сити", который владеет правами на футболиста.

– Мы не забирали Зинченко у "Рубина", он им не был нужен, – сказал в эфире "Спорт FM" Газизов. – Я уверен в том, что Зинченко будет играть в "Манчестер Сити". Разница между предложениями по Зинченко от российских клубов и клубов из Англии, примерно, составляет 40 процентов.