Шамиль Газизов: "Зенит" не обращался к нам по поводу переноса матча"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб готов пойти навстречу "Зениту", если тот обратится о переносе даты матча 10-го тура чемпионата России. Ранее сине-бело-голубые объявили о приостановке продажи билетов на игру с командой из столицы Башкортостана. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб уже обратился в РФПЛ по данному вопросу.

- Если "Зенит" попросит нас о переносе даты матча, то мы его рассмотрим, - цитирует ТАСС Газизова. - Мы всегда готовы рассмотреть пожелания партнеров. Но к нам пока по этому вопросу никто не обращался.

Отметим, что изначально матч "Зенит" - "Уфа" должен был состояться 17 сентября. Начало игры было запланировано на 19.00 по московскому времени. Дата проведения встречи может быть изменена в связи с тем, что 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара", начало матча - 22.05 по московскому времени.