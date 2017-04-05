Шамиль Газизов: "Заявление Сергея Прядкина по сокращению клубов РФПЛ нужно обсудить с коллегами"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу заявления президента РФПЛ Сергея Прядкина о том, что число команд в лиге необходимо сократить на один-два сезона до 14 для повышения общего уровня и финансовой стабильности.

– Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщал, что лига может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Какова ваша позиция по данному вопросу?

– Я бы хотел сначала высказать свое мнение на собрании РФПЛ, а потом выносить его на всю общественность. Мне нужно обсудить варианты с коллегами.