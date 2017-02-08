Шамиль Газизов: "Запрет мата Семаком действует даже на меня"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что остался доволен сбором команды на Кипре. Также он отметил, что запрет мата, введенный главным тренером Сергеем Семаком, действует и на него.
– Вы провели часть сбора с командой. Какой увидели "Уфу" в работе?
– Все понравилось. Ребята трудятся на очень высоком уровне. Ожидал увидеть именно это. Пока все отлично, посмотрим, что покажет сезон.
– Главный тренер запретил нецензурно выражаться игрокам. Удалось ли выявить нарушителей?
– Система в "Уфе" действует очень серьезно, и даже на меня (смеется). Ни от кого скверных слов не слышал. (Сергей АСТАХОВ)
Басист
Как вообще Семак в Уфу-то перешёл? Она ж из трёх букв??
23:52 8 февраля
Ботаникум
Богданыч, как игрок, был очень требователен к себе. Думаю, что как тренер он вряд ли будет очень снисходителен. Только ему надо помнить, что все люди РАЗНЫЕ и их НЕЛЬЗЯ мерить по себе и НА ОДИН АРШИН. По-моему, у Семака по совокупности профессиональных и человеческих качеств самый большой потенциал, и я желаю стать Сергею больше, чем хорошим тренером! Удачи ему в "Уфе" и "Уфе" с ним!!!
17:28 8 февраля