16:56 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Запрет мата Семаком действует даже на меня"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что остался доволен сбором команды на Кипре. Также он отметил, что запрет мата, введенный главным тренером Сергеем Семаком, действует и на него.

– Вы провели часть сбора с командой. Какой увидели "Уфу" в работе?

– Все понравилось. Ребята трудятся на очень высоком уровне. Ожидал увидеть именно это. Пока все отлично, посмотрим, что покажет сезон.

– Главный тренер запретил нецензурно выражаться игрокам. Удалось ли выявить нарушителей?

– Система в "Уфе" действует очень серьезно, и даже на меня (смеется). Ни от кого скверных слов не слышал. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

Как вообще Семак в Уфу-то перешёл? Она ж из трёх букв??

23:52 8 февраля

Ботаникум

Богданыч, как игрок, был очень требователен к себе. Думаю, что как тренер он вряд ли будет очень снисходителен. Только ему надо помнить, что все люди РАЗНЫЕ и их НЕЛЬЗЯ мерить по себе и НА ОДИН АРШИН. По-моему, у Семака по совокупности профессиональных и человеческих качеств самый большой потенциал, и я желаю стать Сергею больше, чем хорошим тренером! Удачи ему в "Уфе" и "Уфе" с ним!!!

17:28 8 февраля

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