Шамиль Газизов: "Замену Луневу ищем уже давно"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб уже давно ищет замену вратарю Андрею Луневу, который сегодня официально стал игроком "Зенита". Он добавил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено 28-го или 29-го декабря. Прежний наставник "Уфы" Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА.

– Мы ищем игрока на позицию вратаря, находимся в поиске, – приводит ТАСС слова Газизова. – Понимали, что Андрей уходит, поэтому уже давно были в активном поиске. Когда будет главный тренер, тогда будем точно решать. Главного тренера объявим 28-го или 29-го числа. В переговорах остались технические моменты.