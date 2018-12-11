Шамиль Газизов: "Выступаю за увеличение количества команд в чемпионате России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ​выступил за введение системы видеопомощи арбитрам (ВАР) со следующего сезона в чемпионате России. 50-летний россиянин является приверженцем увеличения количества команд в РПЛ.

– Система ВАР, что это принесет футболу?

– ВАР нужен чемпионату России, – заявил Газизов в интервью "Уфе" на Youtube-канале клуба. – Эта система будет помогать главным судья матчей РПЛ. Появится новый элемент шоу. Все будут следить за этим. Уйдут глобальные ошибки рефери. Конечно, здесь много финансовых моментов, но она должна быть в РПЛ. Наш стадион готов к ее установке.

– Какое количество команд должно быть в РПЛ?

– Являюсь приверженцем увеличения количества команд в чемпионате России. Выступаю за то, чтобы играли на третий и четвертый день после матча. В России построилось много стадионов к чемпионату мира-2018. Такие большие сооружения должны быть в РПЛ. Чем больше игр, тем лучше для всех.