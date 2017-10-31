Шамиль Газизов: "Все участники стычки во время матча "Уфа" - "Рубин" пожали друг другу руки"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что не увидел никакого злого умысла в эпизоде с нападающим уфимцев Исламом Абдулавовым в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1). Газизов также добавил, что все участники стычки пожали друг другу руки.

– Это и есть дерби, даже ребята, которые разминаются, "заряжены", очень сильно переживают, – цитирует ТАСС Газизова. – Это была обычная стычка, какие часто происходят на поле, кто-то кого-то задел, обычная ситуация, никакой подоплеки нет. Все перед друг другом извинились, никакого осадка не осталось. Все мужчины, много эмоций. Со стороны Абдулавова ничего плохого не видел. Он боец и защищает честь клуба.