Шамиль Газизов: "Возможно, что с сезона-2017/18 будет создан киберспортивный чемпионат России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в лиге поднят вопрос создания киберспортивной премьер-лиги. Руководитель отметил, что турниры в Уфе и Казани показали сумасшедшие рейтинги и расстроился, что их нет у большого футбола.

– Учитывая, что у всех клубов РФПЛ есть киберфутболисты, допускаете создание полноценного чемпионата России?

– Об этом в лиге идет серьезный разговор, - сказал Газизов. - Вполне возможно, что с сезона-2017/18 такой турнир будет создан.

– Когда может наступить ясность?

– Думаю, к концу сезона решим вопрос.

– Как видите организацию матчей?

– Условно, где-то за час до футбольного матча игроки соберутся на стадионе и проведут свою компьютерную встречу. Или за день до игры устроят поединок в торгово-развлекательном центре. Вариантов много, нужно лишь определиться с форматом. Тем более, серьезных затрат организация киберфутбольных матчей не требует. У этого направления – миллионы болельщиков. Уфимский и казанский турниры показали сумасшедшие рейтинги. Иногда, порой, даже завидуешь, что такого нет у большого футбола. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью "СЭ" с Шамилем Газизовым