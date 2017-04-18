Шамиль Газизов: "Возможно, что с сезона-2017/18 будет создан киберспортивный чемпионат России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в лиге поднят вопрос создания киберспортивной премьер-лиги. Руководитель отметил, что турниры в Уфе и Казани показали сумасшедшие рейтинги и расстроился, что их нет у большого футбола.
– Учитывая, что у всех клубов РФПЛ есть киберфутболисты, допускаете создание полноценного чемпионата России?
– Об этом в лиге идет серьезный разговор, - сказал Газизов. - Вполне возможно, что с сезона-2017/18 такой турнир будет создан.
– Когда может наступить ясность?
– Думаю, к концу сезона решим вопрос.
– Как видите организацию матчей?
– Условно, где-то за час до футбольного матча игроки соберутся на стадионе и проведут свою компьютерную встречу. Или за день до игры устроят поединок в торгово-развлекательном центре. Вариантов много, нужно лишь определиться с форматом. Тем более, серьезных затрат организация киберфутбольных матчей не требует. У этого направления – миллионы болельщиков. Уфимский и казанский турниры показали сумасшедшие рейтинги. Иногда, порой, даже завидуешь, что такого нет у большого футбола. (Сергей АСТАХОВ)