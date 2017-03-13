Шамиль Газизов: "Внедрение системы видеофиксации голов может произойти довольно быстро"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предложение "Зенита" рассмотреть вопрос о внедрении системы видеофиксации голов в чемпионате России. По словам руководителя уфимского клуба, это позволит исключить спорные моменты.

– Скорости в футболе выросли, человеческий глаз начинает не успевать за происходящим на поле, – сказал Газизов. – Видеофиксация голов будет на Кубке конфедераций, на чемпионате мира. В некоторых национальных чемпионатах такая практика уже применяется. И я только "за", чтобы и в России подобное было. Вопрос только в деньгах, сколько это стоит. Не у всех клубов большие бюджеты. Видеофиксация упростит спорные моменты, которые не нужны в футболе.

– Будь у вас выбор, к чему бы склонились – к видеофиксации или видеоповторам?

– Первый вариант. В данном случае исключен человеческий фактор.

– "Уфа" готова к установке системы?

– Я только "за". Но во сколько это обойдется бюджету? Решение должно быть за клубами. Если оно будет принято, то внедрение системы может произойти довольно быстро. (Сергей АСТАХОВ)