Шамиль Газизов: "Вариант с Юраном не рассматривали"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" рассказал подробности ухода Сергея Томарова с поста главного тренера. Команду к ближайшему матчу с красно-белыми будет готовить Дмитрий Кириченко.

– Все-таки Сергей Александрович Томаров сам попросил об отставке, – цитируют "Известия "Газизова. – Он близкий нам человек, поэтому мы решили пока поберечь его нервы, его личность и дальнейшую профессиональную судьбу. На Томарова свалилось очень большое напряжение. Он прошел Лигу Европу, необходимость в свой дебютный сезон в качестве главного тренера готовить команду к такому сложному графику прямо с первых матчей. Это все непросто – мало кто из тренеров такое бы выдержал. И все-таки сложно приступать к работе во главе команды после Виктора Гончаренко и Сергея Семака. Особенно когда твой предшественник добился такого успеха, как шестое место в чемпионате России и попадание в квалификацию Лиги Европы. Для нас это было сродни чемпионству. И принять после такого команду – это большой вызов и отвага для любого тренера.

– Поэтому решили его поберечь?

– Видно было, что у Томарова зашкаливало напряжение. Он очень ответственный специалист и человек. Я очень хорошо знаю все его человеческие и профессиональные качества. Поэтому решили дать ему отдохнуть и удовлетворили прошение об отставке. Мы должны жить не одним днем – надо беречь друг друга.

– Дмитрий Кириченко был единственным кандидатом на пост главного тренера "Уфы"? Насколько достоверна информация, что изначально фаворитом на эту должность был Сергей Юран?

– Кандидатура Сергея Юрана не то чтобы всплывала. Просто мы знали, что она фигурирует в СМИ, но нам никто ее не предлагал. И мы сами не рассматривали этот вариант – действовали по плану, который у нас изначально был на случай, если возникнет необходимость кадровых перестановок. Назначение Кириченко было сделано в соответствии с нашими исходными планами.