18:25 | Футбол — РФПЛ

Шамиль Газизов: "В понедельник "Зенит" назначит Семака? Он тренер "Уфы"

Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что уже в понедельник-вторник Сергей Семак возглавит "Зенит".

- Правда, что уже в понедельник "Зенит" может объявить о назначении Семака?

- Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует "Уфу"?

- Может быть, уже все обговорено?

- Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ленинград1984

В понедельник и узнаешь, как. А то будут тут с Газпромом шутить. Смотри как бы и тебя вместо Фурсенко не назначили.

18:32

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