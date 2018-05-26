Шамиль Газизов: "В понедельник "Зенит" назначит Семака? Он тренер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что уже в понедельник-вторник Сергей Семак возглавит "Зенит".

- Правда, что уже в понедельник "Зенит" может объявить о назначении Семака?

- Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует "Уфу"?

- Может быть, уже все обговорено?

- Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели