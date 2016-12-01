04:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "В определенный момент поверили, что можем обыграть "Зенит"

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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 16-го тура чемпионат России с "Зенитом" (0:2) отметил, что мастерство отдельных игроков соперника решило исход встречи. Однако, по словам руководителя, он доволен игрой уфимцев.
 

– До 83-й минуты играли компактно, весь план на игру был логичен с нашей стороны. Наверное, в определенный момент поверили, что можем обыграть "Зенит", – приводит слова Газизова Today News Ufa. – Начали растягиваться, играть на контратаке, и мастерство определенных игроков в "Зените" решило исход матча. Мы сюда приехали, чтобы отобрать очки у "Зенита", но не получилось. Следующая игра с "Томью", мы начнем готовиться.

Понятно, что есть разочарование, потому что игра была неплохая. Состояние нашей команды понравилось болельщикам. Меня лично, как руководителя, радует, что команда выполняет все установки тренера, и теперь она начинает смотреться в другом ракурсе.

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