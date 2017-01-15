Шамиль Газизов: "Уход из "Уфы" пойдет Сарнавскому на пользу"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что расторжение контракта с вратарем Богданом Сарнавским состоялось по обоюдному согласию. Голкипер перешел в башкирский клуб в сентябре 2016 года из "Шахтера", но не провел ни одного матча за новую команду.

- Это обоюдное решение: мы решили, что так будет лучше для игрока, - цитирует ТАСС Газизова. - У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В "Уфе" он не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине.

Сейчас у нас есть Михаил Бородько, Георги Шелия, приехал на просмотр Филиппов из "Спартака-2". Он с нами до конца сбора, потом будем принимать решение.