Шамиль Газизов: "Уфу" покинут не менее четырех игроков, вопрос с Беленовым решится через неделю"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что во время летнего трансферного окна клуб покинут не менее четырех футболистов. По его словам, на данный момент вопрос о продлении контракта с вратарем Александром Беленовым остается открытым.

Напомним, что соглашения голкипера с уфимцами рассчитано до 30 июня. В минувшем сезоне он провел в составе "Уфы" 11 матчей во всех турнирах и пропустил 11 голов.

"Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков, - приводит ТАСС слова Газизова. - Будут и футболисты, с которыми расстанемся, - это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы".

На вопрос, останется ли в "Уфе" Беленов, он ответил: "Думаю, все определится через неделю".