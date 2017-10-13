Шамиль Газизов: "Уфа" заинтересована в развитии киберфутбола"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что уфимская команда первой официально подписала киберспортсмена. По его словам, это направление перспективно в плане монетизации.

- Ранее вы заявляли, что на трансферы потратили около 100 миллионов рублей, при этом 450 миллионов заработали на продажах футболистов. Как дела с другими статьями доходов. Удается ли получать прибыль с маркетинговых проектов?

- Мы заключили несколько спонсорских контрактов, получили неплохие деньги от прав на показ матчей от лиги. Предстоит серьезная работа по улучшению посещаемости, есть еще масса современных вариантов для получения прибыли, которыми предстоит заняться.

- Вы даже продали киберфутболиста в "Локомотив". Продолжаете разрабатывать направление?

- Пока игрок не подписан, но мы понимаем, кому сделаем предложение. Киберфутбол – одно из направлений, перспективное в плане монетизации, поэтому развивать его должны квалифицированные люди. Клуб и регион в этом заинтересованы. "Уфа" первая официально подписала игрока, когда у нас появился Роберт Фахретдинов, и первой продала. В феврале провели в нашем городе первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, на котором выступили представители всех 16 команд премьер-лиги.

- Что скажете о рейтингах матчей на региональном телевидении, где все матчи "Уфы" транслируются с этого сезона?

- Рейтинги футбола выше, чем у хоккея, на несколько пунктов. Для меня это было большой неожиданностью, потому что Башкирию считают хоккейной республикой. Думаю, наш регион нуждается в футболе. Его смотрят, но не слишком много зрителей ходят на стадион. Будем искать баланс. "Уфа" – молодой клуб. Чтобы сразу собирать полные стадионы, надо привозить звезд, но это не наш путь. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова