Шамиль Газизов: "Уфа" за сезон заработала полмиллиарда рублей - половину своего бюджета"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что бюджет клуба составляет около 1 миллиарда рублей. По его словам, половину команда заработала в этом сезоне.

– Какое место по бюджету ваш клуб занимает в РФПЛ?

– Я не знаю бюджеты других клубов. Понимаю, что мы находимся не очень высоко. При этом могу констатировать: мы оптимально используем свою инфраструктуру.

– Правда, что за этот сезон "Уфа" заработала полмиллиарда рублей?

– Да, примерно такую сумму.

- Это какая часть вашего бюджета?

– Половина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова