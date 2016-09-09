Шамиль Газизов: "Уфа" выступает в премьер-лиге, а болельщиков на стадионе все меньше и меньше"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил тенденцию снижения посещаемости домашнего стадиона команды. Функционер заявил, что причины уменьшения зрительского интереса со стороны местных жителей ему неизвестны.

– Надо признать, что по истории и достижениям мы уступаем "Салавату Юлаеву", – сказал в эфире "Спорт FM" Газизов. – Хотя команда и играет в РФПЛ, болельщиков на стадионе становится все меньше и меньше, даже по сравнению с прошлым годом. Причины уменьшения посещаемости мне неизвестны. Надо разбираться.



Я могу сказать, что старт сезона нам не удался. Мы ожидали немного другого. Но мы работаем и стараемся привить команде атакующий футбол, чтобы болельщики пришли на стадион. Уверен, что не за горами то время, когда мы начнем показывать более красивый футбол. Кстати, матч против "Краснодара" может стать отправной точкой.