Шамиль Газизов: "Уфа" урезает 50 процентов трансферного бюджета в пользу детской школы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг появившуюся информацию о том, что бюджет клуба будет урезан вдвое в пользу хоккейного "Салавата Юлаева". Он рассказал, что речь идет о сокращении трансферного бюджета на 50 процентов в пользу детской спортивной школы.

– Сегодня появилось информация, что бюджет "Уфы" могут урезать чуть ли не вдвое и направить эти средства в "Салават Юлаев". Насколько эта информация соответствует действительности?

– Что касается самого бюджета клуба – неправда. На встрече с главой республики мы утвердили бюджет, и он остается на том же уровне. Но я могу объяснить, откуда появилась данная информация. На сборах в Австрии я давал интервью иностранным СМИ, которым рассказал, что "Уфа" урезает трансферный бюджет на 50 процентов, не основной. А эти средства мы переводим в свою школу. У нас сейчас занимаются порядка 1000 детей, но сейчас ведем переговоры с властями города, чтобы увеличить численность до 2500 человек. Это поручение главы республики. (Павел ГУРЕВИЧ)