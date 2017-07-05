Шамиль Газизов: "Уфа" урезает 50 процентов трансферного бюджета в пользу детской школы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг появившуюся информацию о том, что бюджет клуба будет урезан вдвое в пользу хоккейного "Салавата Юлаева". Он рассказал, что речь идет о сокращении трансферного бюджета на 50 процентов в пользу детской спортивной школы.
– Сегодня появилось информация, что бюджет "Уфы" могут урезать чуть ли не вдвое и направить эти средства в "Салават Юлаев". Насколько эта информация соответствует действительности?
– Что касается самого бюджета клуба – неправда. На встрече с главой республики мы утвердили бюджет, и он остается на том же уровне. Но я могу объяснить, откуда появилась данная информация. На сборах в Австрии я давал интервью иностранным СМИ, которым рассказал, что "Уфа" урезает трансферный бюджет на 50 процентов, не основной. А эти средства мы переводим в свою школу. У нас сейчас занимаются порядка 1000 детей, но сейчас ведем переговоры с властями города, чтобы увеличить численность до 2500 человек. Это поручение главы республики. (Павел ГУРЕВИЧ)
SergeiSP
Вот только не понятно, почему этим должны заниматься клубы. Почему бы государственным спонсорам клубов, вместо того, чтоб вбухивать деньги непонятно куда, финансировать открытия спортивных футбольных школ в регионах? Да не за лямы за обучение детей, а бесплатное для талантливых перспективных детей. В конце концов, никто не мешает предусмотреть контракт на обучение, где по условию, будущий спортсмен возвращает н-ый процент со своих контрактов до момента покрытия стоимости обучения. Но нет же, школы должна спонсировать Уфа, у которой и так то не ахти какой бюджет.
18:03
titan2313
Вывернулся!
18:01
баламошка
Молодцы! Все бы так делали и мы бы не были на дне. Были бы не на 63 месте в рейтинге ... а на 62. Шутка.
17:41
стс911
и это хорошо. Только таким образом можно найти несколько талантов.
17:32