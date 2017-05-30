Шамиль Газизов: "Уфа" сделала предложение Беленову, но у него есть и другие варианты"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб сделал предложение вратарю Александру Беленову о новом контракте. Он также добавил, что команду покинут около четырех игроков.

- Новичков будет не больше одного-двух, но и порядка четырех уйдут, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - У Дмитрия Стоцкого контракт до 2021 года. Но если будет соответствующее предложение, которое всех устроит, то мы отпустим его. По другим футболистам тоже есть варианты, но ничего серьезного, чтобы всех устраивало, нет.

Беленову мы сделали предложение, а Саша думает. Я думаю, что у него есть предложения от других клубов, и он выбирает. Однако для себя мы поставили определенный дедлайн по этому решению.

Беленов перешел в "Уфу" из "Анжи" в феврале текущего года, его соглашение с уфимцами рассчитано до конца завершившегося сезона. Сейчас Беленов готовится к Кубку конфедераций-2017 в составе сборной России.