Шамиль Газизов: "Уфа" провалила второй тайм матча РПЛ против "Урала"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что уфимцы полностью провалили второй тайм.

- Сложно сказать, чего именно не хватило "Уфе" для победы в матче против "Урала", наверное, желания, - цитирует ТАСС Газизова. - В первом тайме мы полностью владели инициативой, а во второй половине встречи полностью провалили игру. Мне стыдно перед нашими болельщиками, что команда показала такой уровень футбола во втором тайме, мы должны что-то менять. В ближайшее время проведем общекомандное собрание.