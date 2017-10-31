Шамиль Газизов: "Уфа" постарается забрать очки у "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые чередуют сумасшедшие и не очень хорошие игры. По его мнению, болельщики столичной команды всегда уважительно относятся к сопернику.

- Мне, как руководителю, нравится, как Сергей Богданович (Семак) выстраивает работу, как настраивается команда, - цитирует ТАСС Газизова. - Игра команды меняется: мы начали больше контролировать мяч, больше играть первым номером, прибавили в агрессии впереди. Не сразу это приходит, но вижу, как это прививается на тренировках.

О нашей серии (в пяти последних матчах "Уфа" одержала три победы, дважды сыграв вничью. - Прим. "СЭ") здесь даже говорить не стоит, "Спартак" - это всегда "Спартак", это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. "Спартак" может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.

Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на "Открытие Арене" я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам.

После 15 туров "Уфа" занимает 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. "Спартак" располагается на 6-й позиции (22 балла).

Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 5 ноября. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.