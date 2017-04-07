Шамиль Газизов: "Уфа" полностью удовлетворена работой Семака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что с назначением Сергея Семака на пост главного тренера он не ошибся. По его словам, клуб будет продолжать сотрудничество с "Манчестер Сити" в отношении стажировки тренеров.

– А я сразу это говорил. Еще до возобновления чемпионата, – отметил Газизов. – Я видел, как Сергей Богданович проводит тренировки, как он работает со своим штабом – только по этим моментам можно было сделать выводы. Мы полностью удовлетворены работой Семака. Думаю, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

– История со стажировками ваших тренеров в "Манчестер Сити" до сих пор актуальна?

– Да, но думаю, это будет не только "Сити", но и ряд других элитных европейских клубов. Просто с клубом из Манчестера у нас уже есть определенный договор.

– Этот договор подразумевает исключительно тренерские стажировки?

– Нет, он также включает в себя стажировку медицинской службы и детских тренеров.

– Но фактически ведь получается одностороннее сотрудничество...

– Да, но я думаю, что на данном этапе мы намного больше заинтересованы в этом, чем английские коллеги. Наверное, в соотношении 98:2 (смеется).

– Договор о сотрудничестве появился после трансфера Александра Зинченко из "Уфы" в "Манчестер Сити". У вас уже есть мысли, какой игрок вашего клуба может следующим "пойти на повышение"?

– Безусловно, у нас есть ряд предложений по игрокам, и если нас все устроит, то трансферы произойдут уже летом.

– На ваших футболистов претендуют столь же серьезные клубы, как и "Манчестер Сити"?

– Не буду конкретизировать, но это – клубы немного меньшего калибра. Как из России, так и из-за рубежа.