Шамиль Газизов: "Уфа" не ведет переговоров с "Локо" по Живоглядову"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб из Башкирии на сегодняшний день не ведет переговоров по поводу перехода в "Локомотив" 24-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.

– Не сегодняшний день никаких переговоров с "Локомотивом" по Живоглядову мы не ведем. Готовы ли отпустить его зимой? Готовы рассмотреть предложения заинтересованных сторон – а дальше дело за переговорами, – сказал Газизов.

В текущем сезоне игрок обороны провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу. (Андрей Сизякин)