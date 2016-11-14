Шамиль Газизов: "Уфа" не собирается из-за холодов переносить домашние матчи"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не планирует переносить домашние матчи в другие города. Команда на своем поле примет "Оренбург" 25 ноября и "Томь" 5 декабря. По прогнозу на ближайшие две недели температура в Уфе будет составлять -10 градусов.
Ранее из-за холодной погоды матч 14-го тура премьер-лиги "Томь" - "Терек" был перенесен в Грозный. Кроме того, томская команда обратилась к "Локомотиву" с предложением провести 1 декабря матч в манеже в Красноярске.
- Мы уже привыкли, не в первый раз будем в холод играть, так что переносить матчи не собираемся, - приводит ТАСС слова Газизова. - Ну только если совсем холодно станет - в районе -20 градусов.
Vedi
А вообще футбол в минус 10 - это для кого ??? Для самих игроков и руководства ??? Кто из нормальных людей в - 10 будет 90 минут дуба давать и смотреть этот футбол РФПЛ - ни кто . Не ужели ума не хватает перенести два тура на весну , на Апрель и посещаемость и качество футбола выше будет , лучше сыграть лишних две игры через два дня на третий весной - чем смотреть эту порнографию в -10 . Но побоятся Газизов и др руководители клубов довести нормальные мысли вверх - лучше всех на -10.
16:35
макарка45
5 декабря игра ЧР полный бред. Живем-то в Бразилии. Болельщиков на стадионах все меньше и меньше.
15:39