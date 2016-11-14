Шамиль Газизов: "Уфа" не собирается из-за холодов переносить домашние матчи"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не планирует переносить домашние матчи в другие города. Команда на своем поле примет "Оренбург" 25 ноября и "Томь" 5 декабря. По прогнозу на ближайшие две недели температура в Уфе будет составлять -10 градусов.

Ранее из-за холодной погоды матч 14-го тура премьер-лиги "Томь" - "Терек" был перенесен в Грозный. Кроме того, томская команда обратилась к "Локомотиву" с предложением провести 1 декабря матч в манеже в Красноярске.

- Мы уже привыкли, не в первый раз будем в холод играть, так что переносить матчи не собираемся, - приводит ТАСС слова Газизова. - Ну только если совсем холодно станет - в районе -20 градусов.