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Шамиль Газизов: "Уфа" не планирует расставаться с кем-то из игроков"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не намерен расставаться с игроками. Также он отметил, что по поводу трансферов нужно говорить только после назначения нового главного тренера. Напомним, место наставника клуба из Башкортостана является вакантным после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА. 

- Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет, - цитирует "Р-Спорт" Газизова. - К Силвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет. Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет. Для обсуждения трансферов нужно обрести голову – назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером "Уфы" может стать Сергей Семак.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161226/1114272416.html

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