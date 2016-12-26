Шамиль Газизов: "Уфа" не планирует расставаться с кем-то из игроков"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не намерен расставаться с игроками. Также он отметил, что по поводу трансферов нужно говорить только после назначения нового главного тренера. Напомним, место наставника клуба из Башкортостана является вакантным после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА.

- Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет, - цитирует "Р-Спорт" Газизова. - К Силвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет. Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет. Для обсуждения трансферов нужно обрести голову – назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером "Уфы" может стать Сергей Семак.