Шамиль Газизов: "Уфа" не должна обращать внимания на финансовые проблемы "Анжи"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед матчем 2-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что игрокам не нужно обращать внимания на финансовые трудности соперника. Ранее сообщалось, что махачкалинцы нашли деньги на поездку в Башкирию в последний момент.

- Все наши мысли об "Анжи". Это будет очень сложная игра, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное, не обращать на это внимание, потому что "Анжи" – очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив.