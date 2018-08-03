19:40 | Футбол — РПЛ

Шамиль Газизов: "Уфа" не должна обращать внимания на финансовые проблемы "Анжи"


Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед матчем 2-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что игрокам не нужно обращать внимания на финансовые трудности соперника. Ранее сообщалось, что махачкалинцы нашли деньги на поездку в Башкирию в последний момент.

- Все наши мысли об "Анжи". Это будет очень сложная игра, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное, не обращать на это внимание, потому что "Анжи" – очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180803/1140033637.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ