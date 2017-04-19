Шамиль Газизов: "Уфа" хотела играть в финале Кубка"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал обстоятельное интервью "СЭ" о клубе, вероятном чемпионе России и киберфутболе. Он подчеркнул, что результат выступлений команды в последнее время дал пищу для размышлений.

– Апрель выдался не самым лучшим для "Уфы" – поражения в чемпионате, вылет из Кубка России. Что случилось?

– Месяц выдался продуктивным, мы сыграли против сильных соперников. Результат, конечно, не тот, на который рассчитывали, но пища для размышления есть.

– Мартовские успехи затуманили взор?

– Ни в коем случае. Тогда Всевышний нам помог, а сейчас забирает. Подсознательно команда выполнила задачу, и когда пришло время брать новый рубеж, забуксовала. "Уфа" постепенно выходит на новый уровень. Раньше мы считались аутсайдером, сейчас становимся середняком.

– Странно слышать, что футболисты расслабились после того, как "Уфа" обезопасила себя от вылета. Ведь еще месяц назад команда входила в зону Лиги Европы.

– Не говорю, что мы расслабились в футбольном плане. Наоборот, набираемся опыта, у нас меняется игровая модель. Мы больше стараемся контролировать мяч, фаза атаки развивается по-другому.

– Вылет из Кубка России сильно ударил по самолюбию?

– Мы хотели быть в финале, было опустошение после поражения от "Локомотива". Может, это повлияло и на игру со "Спартаком". (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Газизова